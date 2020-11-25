صحة

بدون أدوية.. 5 أطعمة ومشروبات تخلص جسمك من الدهون

Lebanon 24
25-11-2020 | 09:00
A-
A+
Doc-P-769121-637418856581254107.jpg
Doc-P-769121-637418856581254107.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في خطوة تهدف لتقديم بدائل طبيعية لتسهيل عملية حرق الدهون، أورد موقع "هيلث لاين" مجموعة من النصائح لحرق الدهون المتراكمة في الجسم دون الحاجة إلى علاج دوائي. ونصح الموقع بتناول المشروبات والأطعمة التالية لحرق الدهون بشكل طبيعي:

الشاي الأخضر

يساعد مركب يبيغالوكاتشين غالاتي الموجود في الشاي الأخضر، على فقدان الوزن وحرق الدهون المتراكمة بالجسم، وتحديدا الشحوم المتمركزة في منطقة بالبطن.

خل التفاح

يساعد حمض الأسيتيك المتوفر به في رفع معدل حرق الدهون بالجسم ويمنعها من التراكم حول منطقة البطن، بحسب نتائج أبحاث منشورة في المجلة الدولية للسمنة. كما يساعد خل التفاح في تقليل الشهية للأكل.

الفلفل الحار

وجد باحثون أن الفلفل الحار من الخضروات التي تساعد على فقدان الوزن، وذلك بسبب احتوائه على مركب الكابسيسين، المعروف بقدرته على حرق الدهون وكبح الشهية.

القهوة

تساهم القهوة في حرق الدهون، لاحتوائها على الكافيين الذي أظهر فعالية كبيرة في تقليل مؤشر كتلة الجسم على المشاركين في دراسة أجرتها الكلية الأمريكية للطب الرياضي.

زيت جوز الهند

يساعد على فقدان الوزن، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من "الشحوم الثلاثية متوسطة السلسلة"، التي ينسب إليها الفضل في قمع الشهية وتسريع حرق الدهون وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:00 | 2020-11-25
06:00 | 2020-11-25
23:00 | 2020-11-24
21:00 | 2020-11-24
18:00 | 2020-11-24
15:33 | 2020-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website