علامة جديدة تدل على عدوى كورونا يكشفها العلماء.. ما هي؟

تشير تقارير طبية إلى عرَض جديد لعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، فما هو؟ وهل هو مؤقت أم دائم؟

الجواب هو شلل بيل (Bell’s palsy)، وهو شلل في العصب الوجهي (facial nerve paralysis).

ويقول موقع مايوكلينيك (mayoclinic) إن من أعراض شلل بيل -المعروف أيضا باسم شلل الوجه المحيطي الحاد- الضعف المفاجئ في عضلات الوجه، ويكون هذا الضعف مؤقتا في معظم الحالات، ويتحسن بشكل ملحوظ خلال أسابيع. ويجعل هذا الضعف نصف الوجه يبدو متدليا، وتكون الابتسامة على جانب واحد، ولا تنغلق العين في هذا الجانب.

ومن المعروف أن مرض كوفيد-19 يمكن أن يؤدي إلى مجموعة واسعة من الأعراض، كما تم الإبلاغ عن مشاكل عصبية باعتبارها من مضاعفاته.