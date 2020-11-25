صحة

بشرى سارة من مدير مركز أكسفورد للقاحات حول كورونا

Lebanon 24
25-11-2020 | 18:00
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قال مدير مركز أكسفورد للقاحات، أندرو بولارد، يوم الاثنين إنه إذا تحور فيروس كورونا، فسيكون تطوير لقاح جديد فعال يعتمد على اللقاحات الموجودة "سريعاً نسبياً".
وقال رئيس المركز بجامعة أكسفورد التي تعاونت مع شركة الأدوية أسترازينكا في تصنيع اللقاحات.
وبحسب نتائجه الأولية المنشورة اليوم، فقد أظهر اللقاح فعالية تتراوح بين 62% و90%.
وأوضح بولارد أن تصميم حل فعال ضد تحور جديد يمكن أن يكون "مسألة أيام" في المختبر، على الرغم من أنه يجب إعادة الاختبارات وتصنيع منتج جديد.
وقال إنه في هذه الحالة، سيكون من الضروري "الحوار مع الجهات التنظيمية حول ما إذا كان من الضروري متابعة العملية برمتها مرة أخرى، أو ما إذا كان بإمكاننا التغيير بسرعة".
وشدد على أنه "بالنظر إلى احتمال تحور الفيروس، فمن الضروري وجود نظام مراقبة قوي للغاية، ويتم ذلك بالفعل في جميع أنحاء العالم. في الوقت الحالي، لا يتعرض الفيروس لضغوط لكي يحدث تحورات تمنع تصنيع لقاحات".
وأشار إلى أن إحدى تجارب لقاح أكسفورد أسفرت عن فعالية بنسبة 90% من خلال تلقيح نصف جرعة من الدواء، تليها جرعة كاملة بعد شهر.
المصدر: 24
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