صحة

"بلازما النقاهة".. علاج وهمي لمرضى كورونا فما هي قصته؟

Lebanon 24
25-11-2020 | 22:00
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أظهرت بيانات تجربة سريرية جرت في الأرجنتين أن استخدام بلازما الدم المأخوذة من المتعافين من كوفيد-19 في علاج مرضى الالتهاب الرئوي الحاد الناجم عن فيروس كورونا لم يظهر فائدة تذكر.

ووجدت الدراسة التي نشرت أمس في دورية نيو إنغلاند الطبية وبثتها "رويترز" أن العلاج المعروف باسم "بلازما النقاهة"، والذي ينقل الأجسام المضادة من المتعافين من فيروس كورونا إلى المصابين، لم يحسن كثيرا حال المرضى أو يقلل خطر الوفاة بشكل أفضل من علاج وهمي تلقاه مشاركون في التجربة.

وعلى رغم الأدلة المحدودة على فاعلية علاج بلازما النقاهة، الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في آب بأنه "إنجاز تاريخي"، فإنه يجري استخدامه كثيرا مع المرضى في الولايات المتحدة.

وفي تشرين الأول، أشارت دراسة صغيرة في الهند إلى أن بلازما النقاهة حسنت بعض الأعراض لدى مرضى كوفيد-19، مثل ضيق التنفس والشعور بالتعب، لكنها لم تقلل من خطر الوفاة أو تدهور الحالة المرضية بعد 28 يوما.

وشملت الدراسة التي جرت في الأرجنتين 333 مريضا يعالجون في المستشفى من التهاب رئوي حاد جراء إصابتهم بفيروس كورونا وتم تقسيمهم عشوائيا لتلقي علاج بلازما النقاهة أو دواء وهمي.

وبعد 30 يوما، لم يجد الباحثون اختلافا كبيرا في الأعراض أو في الحالة الصحية.
وكان معدل الوفيات واحدا تقريبا عند 11 في المئة في مجموعة بلازما النقاهة و11,4 في المئة في مجموعة الدواء الوهمي، وهو فارق لا يعتبر أن له أهمية إحصائية.
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