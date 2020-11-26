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صحة
نظام غذائي يساعد خلال مرض فيروس كورونا
Lebanon 24
26-11-2020
|
06:00
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أعلنت جودي مارغوليس، اختصاصية التغذية، أن تناول الفواكه والخضروات بجميع أنواعها يشبع الجسم بالعناصر الغذائية ومجموعة من الفيتامينات الأساسية، مما سيساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا.
وقالت وفقا لموقع Medicalxpress: "سيوفر تنوع الألوان وفرة من المغذيات النباتية - المواد الكيميائية ذات الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات والتي تعتبر مهمة لصحتنا". كما أوصت أيضًا بدمج الأطعمة النباتية مع الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الفاصوليا والبيض والأسماك والدواجن والتوفو.
وأشارت اختصاصية التغذية أن النظام الغذائي النباتي سيكون مفيدًا أيضًا للأمعاء. وأوصت بتناول الأطعمة الموسمية وإضافة البنجر والجزر واللفت والجزر الأبيض والبطاطا الحلوة والجرجير والكوسا واليقطين والملفوف والجرجير وبراعم بروكسل واليوسفي والرمان والبرسيمون إلى النظام الغذائي اليومي في الخريف.
وتحدثت خبيرة التغذية، داريا روساكوفا، عن فوائد التناول المنتظم لمنتجات الألبان أثناء انتشار فيروس كورونا.
المصدر: سبوتنيك
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