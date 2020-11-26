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صحة
الفاكهة الطازجة أم الجافة.. أيهما أفضل؟
Lebanon 24
26-11-2020
|
12:00
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اكتشف علماء من جامعة بنسيلفانيا، من خلال دراسة نشرت في مجلة علمية أميركية أن الفواكه الجافة لا تقل فائدة لصحة الإنسان من الطازجة.
وكشفت مجلة Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics، التي تصدرها أكاديمية التغذية وعلم التغذية في الولايات المتحدة، أن فريقا من باحثي جامعة بنسيلفانيا قام بتحليل نتائج دراسة في مجال التغذية والصحة، أجريت في الولايات المتحدة في الفترة من العام 2007 إلى العام 2016، ليحددوا ما إذا كانت الفواكه الجافة بديلة عن الطازجة التي تكون أحيانا صعبة المنال بالنسبة للمستهلكين، وخاصة في فصل الشتاء.
وكان المشاركون في الدراسة السابقة يقدمون المعلومات الكاملة عن جميع المواد الغذائية التي يتناولونها كل يوم، بالإضافة إلى معلومات عن حالاتهم الصحية، بما في ذلك الوزن وضغط الدم وغيرها من المعطيات.
وقام الباحثون من جامعة بنسيلفانيا بفرز 25590 شخصا من المشاركين في الدراسة السابقة تزيد أعمارهم عن 20 سنة، ممن تناولوا كمية لا تقل عن ربع كأس من الفواكه الجافة، ثم قارنوا جودة تغذيتهم وما كانوا يتناولونه من المواد المغذية مع معطيات المشاركين الذين لم ينتاولوا الفواكه الجافة إطلاقا.
واكتشف العلماء الأميركيين أن مؤشرات الصحة لدى المشاركين من المجموعة الأولى كانت أفضل بشكل عام من تلك التي كانت لدى المجموعة الثانية.
مع ذلك فقد حذر الباحثون من الإفراط في تناول الفواكه الجافة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر، كما لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن وجبة واحدة من الفواكه الجافة يجب أن تكون أقل من وجبة الفواكه الطازجة، بسبب سحب الماء منها.
المصدر: وكالات
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