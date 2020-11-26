صحة

كيف يعيش فيروس كورونا على الأسطح ويظل معديا لأيام؟

Lebanon 24
26-11-2020 | 15:00
A-
A+
Doc-P-769483-637419819476585410.jpg
Doc-P-769483-637419819476585410.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

انصبت جهود علمية غزيرة منذ بدايات أزمة كورونا على أبحاث تهدف إلى فهم قدرات الفيروس في البقاء معديا على الأسطح، حيث يمكن أن يفيد ذلك كثيرا في مكافحة الوباء، فيما لا تزال هذه الجهود جارية حتى الآن.

 

ومؤخرا توصلت دراسة حديثة إلى أن فيروس كورونا المستجد الذي يخرج مع رذاذ المصابين، يمكن أن يظل معديا وينتقل عبر الأسطح "لعدة أيام"، من خلال التحول إلى شكل مجهري يشبه "الفطيرة"، حسب ما كشفه أستاذان متخصصان في نماذج الكمبيوتر والفيزياء.

 

وذكر الأستاذان أميت أغراوال وراجنيش باردواج في المعهد الهندي للتكنولوجيا، أنهما استخدما نماذج الكمبيوتر والفيزياء لفهم كيف يمكن لقطرات الرذاذ التي تحتوي على فيروس كورونا، أن تنشر المرض.

 

ووجد العالمان أن القطرات المحتوية على الفيروس، تستقر على الأسطح ويمكن أن تبقى معدية لعدة أيام، بناء على نظريتهما.

 

وتقول الدراسة إنه "رغم تبخر الماء الموجود في الفيروس في غضون دقائق وتحوله الميكروب إلى شكل مجهري، فإن الفيروس يعيش في طبقة واقية من سائل متبقّ".

 

وتابعت: "هذه الطبقة يبلغ سمكها نانومتر واحد فقط، وتبقى مستقرة على السطح".

 

وكشف أغراوال وباردواج أن الفيروس قد يتلاشى بالكامل، لكن ذلك يحدث اعتمادا على نوع المادة التي استقر عليها.

 

ففي حال "سقطت القطرات التي تحتوي على الفيروس على الفولاذ المقاوم للصدأ أو النحاس، فإن الفيروس سيعيش ما بين 16 و24 ساعة، لكنه يمكن أن تعيش لأكثر من 150 ساعة على مادة البولي بروبيلين، و80 ساعة على الزجاج".

 

وختما الأستاذان دراستهما بالقول إن "هذه الأرقام تستند إلى تجارب أجريت في ظروف معملية ومن المحتمل أن تكون أقل في الواقع، حيث تتغير درجة الحرارة وحركة الهواء، وهي عوامل تعزز التبخر".

المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:00 | 2020-11-26
09:00 | 2020-11-26
08:03 | 2020-11-26
06:00 | 2020-11-26
22:00 | 2020-11-25
19:00 | 2020-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website