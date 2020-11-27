صحة

مفاجأة عن تناول الطعام مبكراً والصيام!

Lebanon 24
27-11-2020 | 09:00
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أظهر بحث جديد أن تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم والصيام المتقطع لا يساعدان كثيراً في خسارة الوزن كما كان يُعتقد في السابق.
وقالت الدراسة إن الاعتقاد السائد بأن وجبة الفطور المبكرة أو تناول الطعام خلال فترات زمنية محددة لا يؤثران كثيراً على فقدان الوزن، وتتعارض النتائج مع حكمة الصيام المتقطع التي توصي بتناول الطعام فقط خلال ساعات محددة.
وشارك 41 بالغاً يعانون من زيادة الوزن في الدراسة التي سيتم نشرت نتائجها في الجلسات العلمية لجمعية القلب الأميركية 2020، ومن بين هؤلاء المشاركين، تناول 21 شخصاً وجبات الطعام وفق نمط مقيد بوقت محدد، حيث كانوا يأكلون فقط في أوقات معينة ويأكلون كل طعامهم تقريباً قبل الساعة الواحدة مساء.
وفي نفس الوقت تناول 20% وجباتهم في أوقات عادية خلال فترة زمنية مدتها 12 ساعة، واستهلكوا نصف سعراتهم الحرارية اليومية بعد الساعة 5 مساءً لمدة 12 أسبوعاً.
وعادة ما يتضمن الصيام المتقطع تناول الطعام في غضون 8 ساعات يومياً، كما أن النظام الغذائي 5: 2، حيث يأكل متبعو الحمية 500 سعرة حرارية فقط في يومين من الأسبوع، بينما يأكلون بشكل طبيعي في الأيام الخمسة الأخرى، هو شكل من أشكال الصيام المتقطع أيضاً، ويقول المؤيدون لهذه الحميات إنها يمكن أن تسبب تغيرات هرمونية في الجسم تساعد في إنقاص الوزن.
وبغض النظر عن وقت تناول الطعام، فقد خسر كلا الفريقين بعض الوزن، وقالت مؤلفة الدراسة نيسا ماروثور الأستاذة المشاركة في علم الأوبئة والتمريض من جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور "لقد تساءلنا لفترة طويلة عما إذا كان تناول الطعام أثناء النهار يؤثر على طريقة استخدام الجسم للطاقة وتخزينه".
وأضافت الدكتورة ماروثور "معظم الدراسات السابقة لم تتحكم في عدد السعرات الحرارية، وفي هذه الدراسة، كان الشيء الوحيد الذي قمنا بتغييره هو وقت تناول الطعام في اليوم".
ومع ذلك يمكن أن تكون وجبة الفطور هامة للاستعداد لبقية اليوم، ويعد البيض أحد أهم وجبات الفطور لفقدان الوزن، فالبيض مليء بالعناصر الغذائية والبروتينات، مما يعزز عملية التمثيل الغذائي ويمنحك شعوراً بالشبع طوال اليوم.
ونظراً لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين، يمكن أن يساعد البيض في تقليل الشهية، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ويساعد أيضاً في تقليل الكمية التي تتناولها على مدار اليوم، ويحتوي البيض أيضاً على حمض أميني يسمى ليسين يعمل كمحفز في الجسم لحرق الدهون والحفاظ على كتلة العضلات، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.
المصدر: وكالات
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