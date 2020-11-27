صحة

بعد كل الجهود لإيجاد لقاح.. عملية التطعيم قد تفشل لهذا السبب!

Lebanon 24
27-11-2020 | 15:00
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حددت البروفيسورة في مدرسة البيولوجيا النظامية لدى جامعة "جورج مايسون" الأميركية، أنتشا بارانوفا، نقطة ضعف لدى كل اللقاحات الحالية المعمول بها ضد فيروس كورونا.

وبحسب البروفيسورة فإن نقصها الرئيس يكمن في ضرورة حقن جرعتين من اللقاح. ويخص هذا الأمر كل اللقاحات التي تم وضعها وكذلك اللقاحات التي سيتم إعدادها لاحقاً.

وأوضحت أن هناك احتمالا لعدم تلقي شخص ما حقنة ثانية، ما يتسبب في فشل عملية التطعيم التي لن تعطيه أي مردود إيجابي.

وقالت إن الشخص الذي يخضع للتطعيم يمكن أن يتلقى جرعة أولى بداية، ثم ينسى أو يرفض تلقي جرعة ثانية بعد أن يقرأ تصريحات يدلي بها خصوم التطعيم مثلا أو لأي سبب آخر.

وأضافت، آنتشا بارانوفا، أن الصين تشهد في الوقت الراهن اختبارات سريرية للقاح وحيد المراحل أو بالأحرى اللقاح الذي يحقن مرة واحدة فقط. لكن السلطات الصينية لم تكشف عن أي معلومات عنه إلى حد الآن.

يذكر أن روسيا سجلت اللقاحين ضد فيروس كورونا. وأحدهما هو لقاح " سبوتنيك – V " الذي وضعه مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية  وآخرهما هو لقاح "أبي واك كورونا" الذي وضعه مركز "فيكتور" الروسي. وكلاهما ثنائي المراحل.

المصدر: روسيا اليوم
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