بعد كل الجهود لإيجاد لقاح.. عملية التطعيم قد تفشل لهذا السبب!

حددت البروفيسورة في مدرسة البيولوجيا النظامية لدى جامعة "جورج مايسون" الأميركية، أنتشا بارانوفا، نقطة ضعف لدى كل اللقاحات الحالية المعمول بها ضد فيروس كورونا.

وبحسب البروفيسورة فإن نقصها الرئيس يكمن في ضرورة حقن جرعتين من اللقاح. ويخص هذا الأمر كل اللقاحات التي تم وضعها وكذلك اللقاحات التي سيتم إعدادها لاحقاً.