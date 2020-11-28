صحة

أخيرا فيروس كورونا "توقف عن النمو".. لهذا السبب

Lebanon 24
28-11-2020 | 09:00
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أعلن مسؤولو الصحة البريطانيون، أمس الجمعة، أن تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" في البلاد ربما توقف عن التزايد، لأول مرة، منذ ثلاثة أشهر.

 

وأوضحت اللجنة الاستشارية العلمية الحكومية أن "المعدل آر"، أي عدد الأشخاص الذين ينتقل إليهم الفيروس من المصاب الواحد،  يتراوح بين 0.9 و 1.0.

 

ويعني هذا الرقم في المتوسط، أن كل 10 أشخاص مصابين بمرض "كوفيد-19" سوف يصيبون ما بين 9 و10 آخرين.

 

أما في حال كان الرقم أقل من واحد فسوف يتقلص عدد الإصابات الجديدة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"

 

لكن وضع الوباء يختلف من منطقة إلى أخرى في بريطانيا، إذ يحتمل أن تكون الإصابات ثابتة، أو في طور الارتفاع بلندن وجنوب شرق إنكلترا، لكنها تتراجع في الشمال الغربي والشمال الشرقي، والتي سجلت في السابق أعلى معدلات الإصابة.

 

وانخفضت حالات الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا، خلال الصيف، لكنها ارتفعت مرة أخرى في الخريف.

 

وفرضت الحكومة إغلاقًا وطنيًا لمدة 4 أسابيع في إنكلترا، في الخامس من تشرين الثاني، للحد من الزيادة الجديدة.

 

ومن المقرر أن يتم استبداله الأسبوع المقبل بنظام القيود الخاصة بالمناطق.

 

ولدى كل من اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية تدابيرها الخاصة في مواجهة وباء كورونا، الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، ثم تحول إلى جائحة عالمية.

المصدر: سكاي نيوز
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