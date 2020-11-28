صحة

لماذا يصعب احتواء كورونا؟.. العبرة بأيام النار

Lebanon 24
28-11-2020 | 21:00
A-
A+
Doc-P-770134-637421706282507311.jpg
Doc-P-770134-637421706282507311.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في محاولة جديدة لمعرفة ماهية فيروس كورونا المستجد أو أي معلومة تفيد عن خصائصه، خلصت دراسة اسكتلندية إلى أن المصاب بالمرض يكون أكثر قدرة على نقل العدوى خلال الأيام الخمسة الأولى اللاحقة لظهور الأعراض.

في التفاصيل، وجدت الدراسة التي قادها باحثون من جامعة "سانت آندروز" أنه رغم اكتشاف المادة الجينية لفيروس كورونا المستجد في عينات من الجهاز التنفسي وفضلات المصابين لعدة أسابيع، لم يظهر وجود فيروسات فعالة في أي نوع من العينات التي تم جمعها بعد 9 أيام من بدء الأعراض.

لهذا من الصعب احتواؤه
وبحسب القائمين على الدراسة، فإن النتائج تركز على أهمية الكشف المبكر عن الإصابة بالفيروس، وضرورة خضوع المصاب للحجر الصحي تجنبا لنقل العدوى.

بدورها، كشفت المشرفة على الدراسة، الدكتورة موغيه تشيفيك، في بيان، أن هذه الدراسة بمثابة أول مراجعة ممنهجة تقدم شرحا واضحا لسبب انتشار فيروس سارس-كوف-2 بكفاءة أكبر من سارس-كوف وميرس-كوف، وصعوبة احتوائه بشكل أكبر. مشددة على أن النتائج تشير إلى أهمية الحجر الذاتي الفوري بعد بدء الأعراض.

يتخلصون منه بشكل أسرع
واستعان الباحثون ببيانات مستخلصة من 98 دراسة شملت نحو 8 آلاف مصاب بفيروسات كورونا وسارس وميرس.

فيما أظهرت الدراسة أيضا أن من لا تظهر عليهم أعراض لافتة للإصابة بفيروس كورونا يتمتعون بقدرة على التخلص من الفيروس بشكل أسرع.

ومع ذلك، تؤكد الدراسة أن عدم ظهور الأعراض لا يعني عدم قدرة المصابين على نقل العدوى، لكنهم "قد يكونون معديين لفترة أقصر".

المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
09:00 | 2020-11-29
06:00 | 2020-11-29
23:30 | 2020-11-28
21:33 | 2020-11-28
18:00 | 2020-11-28
15:00 | 2020-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website