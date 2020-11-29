توصيات ضرورية للأشخاص المتعافين من كورونا

أكد الطبيب الروسي المتخصص في الجهاز المناعي، فلاديسلاف جيمشوغوف، أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وتعافوا منه، يحتاجون لإعادة تأهيل للجهازين العصبي والتنفسي.

وأكد جيمشوغوف في حوار مع وكالة "نوفوستي" أن ممارسة تمارين اليوغا للتنفس، ضرورية من أجل التخلص من تأثيرات الإصابة بالفيروس.

وأوضح أن كل شخص يحتاج إلى برنامج إعادة تأهيل بعد الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يتم تحديده وفقا إلى ما عانى منه المصاب، وحالته وعمره.

وقال إنه تم رصد تلف في الجهاز العصبي المركزي، لدى الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا، ما قد ينعكس في ارتفاع درجات الحرارة وضغط الدم ومعدل ضربات القلب والاضطرابات الهرمونية، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب علاجا منفصلا.

وأضاف أن الطريقة المثلى حاليا، لتجاوز التأثيرات التي يتركها الفيروس بعد الشفاء من المرض، على الرئتين، هي ممارسة تمارين التنفس الخاصة بجهاز التنفس، مؤكدا أن هذا ما يجب أن يفعله كل شخص عانى من الفيروس.