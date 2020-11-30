صحة

الكشف عن أعراض جديدة لفيروس كورونا... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-11-2020 | 06:00
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كشف علماء علامات جديدة تظهر على مصابي كورونا، آخرها 3 أعراض تصيب الأنف، لم تكن ملحوظة من قبل.

الأعراض الجديدة كشف عنها في دراسة نشرها موقع "ميد أركايف"، وأعدها باحثون من جامعة برشلونة.

وتقول الدراسة إن الأعراض تشمل، الشعور بشيء غريب في الأنف، والجفاف المفرط، وشعور بوجود سيلان قوي. 

ويمكن أن تترافق هذه الأعراض مع تراجع أو فقد حاسة الشم أو التذوق.

وأظهرت الدراسة أن هذه الأعراض ظهرت على مرضى لنحو 12 يوما.

ووجدت الدراسة أن "ظهارة الأنف" والتي تمثل الخلايا المبطنة لداخل الأنف، هي المنطقة الأكثر جهوزية للسماح بدخول فيروس كورونا للجسم.

ويظهر فيروس كورونا أعراض زكام لدى الأشخاص المصابين، وقد تصل إلى الالتهابات التنفسية الحادة. 

وحتى الآن، لم يجد العلماء علاجا لهذا الفيروس، ولكنهم استطاعوا تطوير 3 لقاحات أثبتت فعاليتها بنسب وصلت إلى أكثر من 90 بالمئة، وهي لقاحات فايزر-بيونتيك وموديرنا وأسترازينيكا-أوكسفورد. 
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