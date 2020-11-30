صحة

إليكم سبب ظهور الرغبة القوية في تناول الشوكولا

Lebanon 24
30-11-2020 | 15:00
A-
A+
Doc-P-770557-637423236495748644.jpg
Doc-P-770557-637423236495748644.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تحدث اختصاصي أمراض الحساسية والمناعة، أناتولي بالا ، في مقابلة مع موقع kp.ru عن سبب الرغبة القوية في تناول الشوكولا.

 

ووفقًا للمتخصص الروسي، لا يمكن لمحبي الشوكولا مواجهة مشكلة الأسنان وظهور التسوس فحسب، بل أيضًا حدوث مشكلات صحية أخرى. أولا، قد تشير الرغبة الشديدة في تناول الشوكولا إلى نقص أي مواد في الجسم.

 

وقال الطبيب: "الرغبة التي لا تقاوم في تناول قطعة من الشوكولا يمكن أن تشير إلى نقص في الجسم لأي مواد لها تأثير مضاد للاكتئاب".

 

وأضاف الطبيب أن هناك حالات يرغب فيها الشخص، بعد تناول قطعة شوكولا، في زيادة نشاط الدماغ، حيث يحتوي هذا المنتج على مادة الكافيين. ولم يستبعد بالا حقيقة أن الرغبة الشديدة في تناول الشوكولا يمكن أن تكون عادة غذائية. وقارن الإدمان على الشوكولا بالإدمان على الشاي والقهوة.

 

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2020-11-30
21:00 | 2020-11-30
18:00 | 2020-11-30
12:00 | 2020-11-30
09:00 | 2020-11-30
06:00 | 2020-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website