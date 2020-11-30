إليكم سبب ظهور الرغبة القوية في تناول الشوكولا

تحدث اختصاصي أمراض الحساسية والمناعة، أناتولي بالا ، في مقابلة مع موقع kp.ru عن سبب الرغبة القوية في تناول الشوكولا.

ووفقًا للمتخصص الروسي، لا يمكن لمحبي الشوكولا مواجهة مشكلة الأسنان وظهور التسوس فحسب، بل أيضًا حدوث مشكلات صحية أخرى. أولا، قد تشير الرغبة الشديدة في تناول الشوكولا إلى نقص أي مواد في الجسم.

وقال الطبيب: "الرغبة التي لا تقاوم في تناول قطعة من الشوكولا يمكن أن تشير إلى نقص في الجسم لأي مواد لها تأثير مضاد للاكتئاب".

وأضاف الطبيب أن هناك حالات يرغب فيها الشخص، بعد تناول قطعة شوكولا، في زيادة نشاط الدماغ، حيث يحتوي هذا المنتج على مادة الكافيين. ولم يستبعد بالا حقيقة أن الرغبة الشديدة في تناول الشوكولا يمكن أن تكون عادة غذائية. وقارن الإدمان على الشوكولا بالإدمان على الشاي والقهوة.