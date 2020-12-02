صحة

خبر سار بشأن مدة الحجر.. لم تعد 14 يوماً!

Lebanon 24
02-12-2020 | 11:05
A-
A+
Doc-P-771225-637425040870158387.jpg
Doc-P-771225-637425040870158387.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوصت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بتقصير فترة الحجر الصحي للأشخاص المخالطين لحالات مصابة بالوباء.
وبحسب التوصيات الجديدة فإن من 7 إلى 10 أيام تعد مدة كافية للحجر الصحي للمخالطين لمصابين بالفيروس طالما أن نتائج فحوصاتهم كانت سلبية، وذلك بدلاً عن فترة الحجر المعمول بها منذ ظهور المرض وحتى الآن والمحددة بـ14 يوماً.
وبحسب مسؤول صحي فإن التوصية تأتي بعد أن درس العلماء فترة حضانة الفيروس.
في السياق أيضاً، كشف مسؤول في الإدارة الأميركية، أنه تم مناقشة تغيير السياسة لبعض الوقت، حيث درس العلماء فترة حضانة الفيروس.
في حين قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن فترة حضانة الفيروس، يعتقد أنها تمتد إلى 14 يوماً، أصبح معظم الأفراد معديين وظهرت عليهم الأعراض بين 4 و5 أيام بعد المخالطة.
يشار إلى أن مراكز السيطرة على الأمراض لطالما أوصت بالحجر الصحي لمدة 14 يوماً للشخص المخالط لمصاب بفيروس كورونا المستجد.
وجاء هذا الإعلان في وقت تعاني الولايات المتحدة من الوباء، بعد أن ضرب الفيروس التاجي الولايات بشدة، ما جعلها الدولة الأكثر تضررا من المرض.
وهذه ليست أول مرة تعدل فيها مراكز السيطرة على الأمراض إرشاداتها لفيروس كورونا، حيث سبق تعديل اللوائح باختصار الشخص المصاب من 14 يوماً إلى 10 أيام بعد تأكيد إصابته بالفيروس، شرط أن يكون بأعراض خفيفة.
 
المصدر: وكالات
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:00 | 2020-12-02
09:00 | 2020-12-02
06:00 | 2020-12-02
23:00 | 2020-12-01
21:00 | 2020-12-01
18:00 | 2020-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website