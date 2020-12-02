صحة

روسيا تخطط لزيادة إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" محليا وعالميا

Lebanon 24
02-12-2020 | 23:00
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قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إن روسيا تخطط لزيادة إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" في جميع أنحاء البلاد وحول العالم.

وقال موراشكو خلال عرض، اليوم الأربعاء، على هامش جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة: "سنزيد إنتاج اللقاحات في روسيا وحول العالم".

يذكر أن موراشكو، صرح في وقت سابق، بأن فاعلية اللقاحات الروسية ضد "كوفيد -19" تزيد عن 90 في المئة، لكن ليس لدى الجميع نفس المستوى من الاستجابة المناعية.

وكانت روسيا قد أعلنت، في آب الماضي، تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19". وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك-V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".

 
 
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