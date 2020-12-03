صحة

تحذير: كورونا "أبدي".. واللقاح حتمي في هذه الحالة

Lebanon 24
03-12-2020 | 09:00
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نبّه مسؤول طبي بريطاني بارز إلى استمرار فيروس كورونا المستجد للأبد، داعيا رغم ذلك المواطنين لأخذ اللقاح.

 

وقال نائب كبير المسؤولين الطبيين، البروفيسور جوناثان فان تام، في تصريحات صحفية: "لن نقضي أبدا على فيروس كورونا"، لكنه حثّ البريطانيين على أخذ اللقاح إذا كانوا يريدون أن تتحقق أحلامهم في العودة إلى الحياة الطبيعية، على حدّ وصفه.

 

وردا على سؤال من صحيفة "ذا صن" البريطانية حول توقعاته بشأن موعد القضاء على كوفيد-19، أوضح جوناثان أنه من المرجح أن يستمر المرض مع البشر إلى الأبد، مضيفا أن الإصابة بالفيروس ستصبح "موسمية".

 

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي فرضت بسبب الوباء، أوضح جوناثان: "لا أعتقد أن الحكومة ستستمر في التوصية بالتباعد الاجتماعي والأقنعة ومعقم اليدين إلى الأبد. آمل أن نعود إلى حياتنا الطبيعية قبل ظهور الوباء، رغم اعتقادي بأن بعض العادات التي تبنيناها خلال هذه الفترة قد تصبح دائمة لدى البعض".

 

وبشأن اللقاح الذي أجازت الحكومة البريطانية استخدامه والذي تنتجه شركتا "فايزر" و"بيونتيك"، بيّن جوناثان ضرورة أخذ جرعتين منه للحصول على الحماية الكاملة، لافتا إلى أن العلماء لا يعرفون فيما إذا كان اللقاح يمنع انتقال الفيروس.

 

وحول المدة التي قد تستغرقها عملية التطعيم، أشار جوناثان إلى أن الأمر قد يستغرق شهورا، داعيا إلى الإقبال على التطعيم باللقاح، إن أراد المواطنون إنهاء إجراءات التباعد الاجتماعي وقيود الإغلاق.

 

ووافقت الحكومة البريطانية، أمس الأربعاء، على استخدام اللقاح الذي تنتجه شركتا "فايزر" و"بيونتيك" ضد فيروس كورونا المستجد.

 

وقالت الحكومة في بيان: "تم قبول توصية وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية المستقلة للموافقة على لقاح كوفيد-19 من شركتي فايزر وبيونتيك".

 

وأضاف البيان: "سيتوفر اللقاح في أنحاء بريطانيا ابتداء من الأسبوع المقبل"، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

 

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية قائلا: "لدى هيئة الخدمات الصحية الوطنية عقود من الخبرة في تقديم برامج التطعيم على نطاق واسع، وستعمل على الاستعداد بشكل مكثف لتوفير الرعاية والدعم لجميع المؤهلين للتلقيح".

 

 

 

المصدر: سكاي نيوز
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