صحة

هذه أخطر أيام يمر بها المصاب بكورونا

Lebanon 24
03-12-2020 | 21:00
A-
A+
Doc-P-771550-637425925348353813.jpg
Doc-P-771550-637425925348353813.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حدد الطبيب الأوكراني أندري بينكوف الفترة الأكثر خطورة بالنسبة للمرضى بعدوى "كوفيد – 19".

ولفت بينكوف في مقابلة صحفية إلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص بيومي 9-10، حين يظهر ضيق في التنفس، وتتجلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

ورأى الطبيب أن مثل هذه الحالة الطارئة كقاعدة عامة، لا ترتبط بالعمليات البكتيرية، ولكن برد الفعل المفرط من قبل جهاز المناعة.

وأكد الطبيب المختص بأمراض الجهاز التنفسي أن المريض قد يعاني في الأسبوع الثاني من تغيرات مناعية جديدة في الدم، ويشهد زيادة في جميع مؤشرات ردود الفعل من الالتهاب.

وقال بينكوف في السياق ذاته: "تبدأ عاصفة السيتوكين بعد الأسبوع الأول من المرض، وغالبا ما يكون الاستشفاء ضروريا في هذا الوقت".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2020-12-03
18:00 | 2020-12-03
15:00 | 2020-12-03
12:00 | 2020-12-03
09:00 | 2020-12-03
06:00 | 2020-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website