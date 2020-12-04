صحة

تناول الأسبرين يمكن أن يسبب نزيفا حادا

Lebanon 24
04-12-2020 | 12:00
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كشف الطبيب العام، دكتور العلوم الطبية سيرغي دلين، في مقابلة مع موقع "مير 24" الروسي، عن فوائد ومضار الأسبرين.
وقال الطبيب: "الأسبرين هو حمض أسيتيل الساليسيليك، من خواصه الرئيسية خفض الحرارة، ويعمل كمضاد للالتهابات، ومسكن للآلام. يمكن تناول الأسبرين في حال وجود آلام خفيفة إلى متوسطة. كما يساعد على تخفيف الصداع وآلام الأسنان وآلام العضلات والمفاصل".

وفي المقابل أشار الطيب إلى أن التناول غير المنضبط للدواء يمكن أن يسبب عواقب وخيمة، وقال: "على الأطفال دون سن 15 عامًا تجنب تناوله. ولا ينصح بتناول الأسبرين بدون وصفة طبية لأكثر من سبعة أيام، بسبب مخاطر التعرض للنزيف".

وتابع دلين قائلا: "في السابق، كان الأسبرين يوصف للوقاية من السكتات الدماغية والنوبات القلبية. ولكن أجرى الأطباء في الولايات المتحدة أبحاثًا أظهرت أن للأسبرين أضرارًا أكثر من منافعه. حيث تم إعطائه لمجموعة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، واتضح أن الدواء ليس له أي تأثير على النوبات القلبية، ولكنه تسبب في ارتفاع مخاطر الإصابة بتقرحات المعدة".

وفقًا للطبيب، غالبًا ما يتم تناول الأسبرين بكميات غير خاضعة للرقابة، وقال: "في بعض الأحيان يتناول الناس من ثلاثة إلى أربعة أقراص في اليوم، ونتيجة لذلك يمكن أن يصابوا بالأمراض المعوية. بدلاً من الأسبرين، من الأفضل تناول أدوية أكثر أمانًا، مثل الباراسيتامول. غالبًا ما يحاول الأشخاص علاج صداع الكحول باستخدام الأسبرين، في حين أن الكحول له تأثير سلبي على الاثني عشر، لذلك فإن تناول الأسبرين يمكن أن يسبب نزيفًا حادًا".
المصدر: سبوتنيك
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