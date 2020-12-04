"الصحة العالمية" في تصريح مفرح حول كورونا.. "الآمال كبيرة"

قال هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا في إفادة صحافية إن الآمال في لقاحات كورونا كبيرة للغاية و"يحتمل أن تغير قواعد اللعبة".

وأضاف متحدثا من كوبنهاجن، أنه من المتوقع أن تكون إمدادات اللقاحات محدودة للغاية في المراحل المبكرة، وأن على الدول أن تقرر من يستحق التطعيم أولا على الرغم من أن منظمة الصحة قالت: إن هناك "إجماعا متناميا" على أن يكون أول من يتلقون التطعيم هم كبار السن والأطقم الطبية والمبتلون بأمراض مزمنة.

وأجازت بريطانيا أمس الأربعاء، لقاح فايز-بيونتيك للوقاية من كوفيد-19، لتسبق بذلك بقية دول العالم من أجل أن تبدأ برنامج التطعيم الجماعي الأكثر أهمية في التاريخ.