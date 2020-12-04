صحة

"الصحة العالمية" في تصريح مفرح حول كورونا.. "الآمال كبيرة"

Lebanon 24
04-12-2020 | 14:54
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قال هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا في إفادة صحافية إن الآمال في لقاحات كورونا كبيرة للغاية و"يحتمل أن تغير قواعد اللعبة".

وأضاف متحدثا من كوبنهاجن، أنه من المتوقع أن تكون إمدادات اللقاحات محدودة للغاية في المراحل المبكرة، وأن على الدول أن تقرر من يستحق التطعيم أولا على الرغم من أن منظمة الصحة قالت: إن هناك "إجماعا متناميا" على أن يكون أول من يتلقون التطعيم هم كبار السن والأطقم الطبية والمبتلون بأمراض مزمنة.

وأجازت بريطانيا أمس الأربعاء، لقاح فايز-بيونتيك للوقاية من كوفيد-19، لتسبق بذلك بقية دول العالم من أجل أن تبدأ برنامج التطعيم الجماعي الأكثر أهمية في التاريخ.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بموافقة هيئة تنظيم الأدوية في بلاده على اللقاح بوصفها انتصارا عالميا على الرغم من أنه أقر بالتحديات اللوجيستية التي ينطوي عليها تطعيم سكان بلد عددهم نحو 67 مليون نسمة.

وتفحص هيئتا تنظيم الأدوية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نفس بيانات تجربة لقاح فايزر لكنهما لم تعطيا موافقتهما بعد.

وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، إنها تلقت بيانات من فايزر وبيونتيك بخصوص اللقاح وإنها تراجعها من أجل ”إدراج محتمل للاستخدام الطارئ“، وهو معيار مرجعي للدول لإجازة استخدامه لمواطنيها.

المصدر: إرم
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