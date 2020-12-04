طبيب يكشف أضرار المواد الغذائية الخالية من الدسم

كشف الطبيب أليكسي كوفالكوف، أخصائي التغذية الروسي، لماذا تناول المنتجات الغذائية الخالية من الدسم حصرا، يمكن أن يلحق الضرر بالجسم.

وبحسب الطبيب، مثل هذا النظام الغذائي يسبب اضطراب كل شيء في الجسم، من الخلفية الهرمونية إلى عمل الجهاز العصبي المركزي.