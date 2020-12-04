صحة

طبيب يكشف أضرار المواد الغذائية الخالية من الدسم

Lebanon 24
04-12-2020 | 21:00
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كشف الطبيب أليكسي كوفالكوف، أخصائي التغذية الروسي، لماذا تناول المنتجات الغذائية الخالية من الدسم حصرا، يمكن أن يلحق الضرر بالجسم.

وبحسب الطبيب، مثل هذا النظام الغذائي يسبب اضطراب كل شيء في الجسم، من الخلفية الهرمونية إلى عمل الجهاز العصبي المركزي.

وقال، "يصبح طعم الأغذية الخالية من الدسم سيئا. لذلك لتحسين طعمها، يضيف المنتجون إلى هذه المواد كمية أكبر من السكر والنشاء والمكثفات ومواد أخرى غير صحية. صحيح نسبة الدسم في هذه المواد منخفضة جدا ولكن هذا لا يعني أنها تحتوي على سعرات حرارية وكربوهيدرات قليلة".

ووضح الدكتور، لماذا لا ينصح بتناول كميات كبيرة من منتجات الألبان الخالية من الدسم أو منخفضة الدسم.

وقال، "إذا كان الشخص يهدف من تناولها الحصول على الكالسيوم فعليه أن ينسى جميع منتجات الألبان الخالية من الدسم أو منخفضة الدسم، لأن امتصاص عنصر الكالسيوم يتطلب وجود أحماض دهنية. لذلك فإن نسبة الدسم المثالية في هذه منتجات الألبان يجب أن تكون 4-7%".

وأضاف، من المهم جدا مراقبة ليس كمية الدهون المستهلكة فقط، بل نوعيتها وجودتها، حيث يفضل الحصول عليها من الزيوت النباتية والمكسرات والأفوكادوا والأسماك وليس من رقائق البطاطا المقلية "التشبس" والوجبات السريعة والمعجنات.

المصدر: روسيا اليوم
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