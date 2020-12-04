صحة

باحثون يكشفون عن عقار يمنع انتقال ”كورونا“ في غضون 24 ساعة!

Lebanon 24
04-12-2020 | 23:00
A-
A+
Doc-P-771989-637427098796518328.jpg
Doc-P-771989-637427098796518328.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت دراسة جديدة أنّ عقاراً تجريبياً مضاداً للفيروسات يتم أخذه عن طريق الفم، ساهم في منع انتقال فيروس "كورونا" في غضون 24 ساعة فقط.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ الأدوية المسماة "molnupiravir"، تمنع الفيروس من التكاثر، وبالتالي عدم انتشاره في جميع أنحاء الجسم.

ووجد الباحثون في جامعة ولاية جورجيا أنّ الدواء منع القوارض المصابة بفيروس "كورونا" من نشر المرض لبعضها البعض، في حين أن تلك التي لم تأخذ الدواء، نشرت المرض.

وقال الفريق البحثي إنه "إذا كان من الممكن ترجمة البيانات لتكون على البشر، فهذا يعني أن مرضى كورونا الذين يتلقون العلاج قد يصبحون غير معديين في غضون يوم واحد".

وقال الدكتور ريتشارد بليمبر، الأستاذ في معهد العلوم الطبية الحيوية في ولاية جورجيا: "هذا هو أول عرض لعقار متاح عن طريق الفم لمنع انتقال كورونا بسرعة".
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
21:00 | 2020-12-04
18:00 | 2020-12-04
14:54 | 2020-12-04
12:00 | 2020-12-04
09:00 | 2020-12-04
06:00 | 2020-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website