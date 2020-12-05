صحة

رغم أضرارها... 7 خطوات للحصول على بيتزا صحية

Lebanon 24
05-12-2020 | 06:00
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تعد البيتزا من الأطعمة المشبعة بالدهون الضارة، ورغم ذلك تجد إقبالا كبيرا لدى الكثيرين من الناس بسبب طعهما اللذيذ.

كشفت الأبحاث أن القطعة الواحدة من البيتزا قد تحتوي على 311 سعرة حرارية، بجانب 13.5 غرام من الدهون، منها 5.5 غرام مشبعة، إضافة إلى 720 غراما من الصوديوم، وفقا لتقرير نشره موقع "فود نيتوورك" الصحي.

وقدم التقرير عدة خطوات تساهم في جعل البيتزا مفيدة وصحية للجسم، وذلك بتقليل الأضرار الناجمة عن تناولها، منها:

- يجب أن يتم عمل عجينة البيتزا من القمح الكامل، والذي يساعد في منح الجسم عناصر مغذية مهمة مثل الألياف والبروتين.

- الابتعاد عن الجبن كامل الدسم في عمل البيتزا، واستبدالها بأجبان أقل دسما، مثل جبن "الموتزاريلا" ذي الدسم المنزوع نسبيا، أو جبن "البارميزان" القليل الدسم.

- استبدال اللحوم والنقانق واللحم المقدد "البيكون"، بعناصر غذائية أفضل مثل الفطر "المشروم".

- يمكن إضافة اللحوم قليلة الدهن.

- تناول البيتزا مع السلطة الصحية لأنها ستساعد على الشعور بالشبع وعدم تناول قطع كثيرة.

- إضافة الكثير من الخضراوات فوق عجينة البيتزا، لأنها تحتوي على عدد من الفيتامينات.

- عدم وضع الصلصة المعبأة فوق البيتزا، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والمواد الحافظة، ويمكن تحضير الصلصة في المنزل أفضل.
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