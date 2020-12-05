صحة

مؤشرات واعدة للقاح "كلوفر" الصيني ضد كورونا

Lebanon 24
05-12-2020 | 06:00
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سجلت شركة "سيتشوان كلوفر" للمستحضرات الصيدلانية الحيوية استجابة مناعية قوية في تجارب المرحلة الأولى من لقاحها ضد فيروس كورنا، بفضل مواد مساعدة من شركتي "غلاكسو سميث كلين" بي إل سي" و"دينافاكس تيكنولوجيس كورب"، طبقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة.


وأدى اللقاح إلى تكوين أجسام مضادة تحييدية وأثبت أنه آمن في دراسة شملت 150 بالغاً ومتطوعاً مسناً، طبقاً لما ذكره كلوفر في بيان، الجمعة.
 

ومن المقرر بداية تجارب المرحلة المتقدمة باستخدام نظام المادة المساعدة لشركة "غلاكسو" هذا الشهر، بينما ستبدأ تجارب باستخدام المادة المساعدة لشركة "دينافاكس" في النصف الأول من 2021 .
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