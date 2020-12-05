مؤشرات واعدة للقاح "كلوفر" الصيني ضد كورونا

سجلت شركة "سيتشوان كلوفر" للمستحضرات الصيدلانية الحيوية استجابة مناعية قوية في تجارب المرحلة الأولى من لقاحها ضد فيروس كورنا، بفضل مواد مساعدة من شركتي "غلاكسو سميث كلين" بي إل سي" و"دينافاكس تيكنولوجيس كورب"، طبقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة.





وأدى اللقاح إلى تكوين أجسام مضادة تحييدية وأثبت أنه آمن في دراسة شملت 150 بالغاً ومتطوعاً مسناً، طبقاً لما ذكره كلوفر في بيان، الجمعة.