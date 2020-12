3 فئات مهددة بالموت بمعقم اليدين

يشكل تعقيم اليدين أحد الإجراءات التي أصبحت مهمة في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، ولكن تقريرا حديثا يشير إلى مخاطر تصل إلى الموت ترتبط بابتلاع معقم اليدين الكحولي.وحذر تقرير نشر في مجلة "بي إم جي إفيدينس بيسد ميديسن" (BMJ Evidence Based Medicine) من أن ابتلاع مطهر اليدين الكحولي يمكن أن يقتل، وذلك استنادا إلى تحليل حالتي وفاة من هذا القبيل تم تحديدهما في تقارير الطب الشرعي.وكتب عن التقرير موقع يوريك أليرت (eurekalert) التابع للرابطة الأميركية لتقدم العلوم (the American Association for the Advancement of Science)، أن الجمهور غير مدرك إلى حد كبير لمخاطر السلامة المحتملة لهذا الشكل من نظافة اليدين، والتي أصبحت شائعة في المنازل والمستشفيات والمدارس وأماكن العمل والأماكن العامة في أعقاب جائحة فيروس كورونا.وحث التقرير على بذل المزيد لحماية أولئك المعرضين لخطر البلع غير المقصود والمتعمد لهذه المادة الكيميائية، مثل:وقد تشكل المطهرات المحتوية على الكحول خطرا على هذه الفئات، فالأطفال قد يبتلعونها دون قصد. أيضا المسنون الذين يعانون من الخرف أو المرضى بمشاكل عقلية قد يبتلعونها بالخطأ.وفي المملكة المتحدة وحدها، ارتفعت حالات التسمم بمطهرات الأيدي التي تحتوي على الكحول والتي تم الإبلاغ عنها إلى خدمة معلومات السموم الوطنية بنسبة 61% بين عامي 2019 و2020.وتم الإبلاغ بالفعل عن حالتين من حالات التسمم غير المتعمد لأطفال في المنزل في أستراليا والولايات المتحدة خلال الوباء، كما يقول التقرير، الذي وصف بذلك حالتي وفاة أخريين حدثتا في مستشفيات في إنجلترا قبل وباء كورونا.تركيبات مختلفةوتتوفر معقمات الأيدي التي تحتوي على الكحول في تركيبات سائلة أو هلامية أو رغوية. تحتوي على 60-95% كحول إيثيل "إيثانول" (ethyl alcohol) (ethanol) أو 70-95% كحول إيزوبروبيل "إيزوبروبانول" (isopropyl alcohol) (isopropanol).وتقول المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه بالنسبة للأطفال دون سن السادسة يجب استخدام معقم اليدين تحت إشراف الكبار.وتضيف أن معقم اليدين يعد خطيرا عند تناوله من قبل الأطفال، فشرب كمية صغيرة فقط من معقم اليدين يمكن أن يسبب التسمم الكحولي للأطفال. ومن المهم جدا تخزين معقم اليدين بعيدا عن متناول الأطفال، كما ينبغي مراقبة الأطفال عند استخدامهم لمعقم اليدين.إذا ابتلع الطفل معقما لليدين فيجب الاتصال بالطوارئ فورا.ويجب التأكيد أن معقم اليدين الكحولي وسيلة مهمة في مكافحة الفيروسات، ولكن يجب استعماله وتخزينه بحرص وحذر شديدين.للحماية من خطر التسمم بمطهر اليدين الكحولي ينصح بالتالي: