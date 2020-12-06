صحة

خبراء يحددون مدة المناعة بعد تلقي لقاح ضد كورونا

Lebanon 24
06-12-2020 | 06:00
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قالت المجموعة العلمية الاستشارية البريطانية المتخصصة في الفيروسات التنفسية إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد تضمن مناعة لـ 3 أشهر، ولو أنها قد تستمر لفترة أطول حسب الحالات.

وأضافت المجموعة التي تقدم استشارات للحكومة البريطانية أن "مدة المناعة الطبيعية إزاء عدوى طبيعية أو تلقيح ليست معروفة حاليا" بشكل دقيق.

وذكّرت المجموعة بالإصابات المتكررة بالفيروسات بعد مرور بضعة أشهر إلى عام على التلقيح مثلما يحدث مع الإنفلوانزا الشتوية السنوية، مما يؤكد أن المناعة تضعف تدريجيا بعد فترة معينة تتباين مدتها حسب الحالات والأشخاص. وهو ما ينطبق مبدئيا حتى على اللقاحات المضادة لكوفيد 19.

تجدر الإشارة إلى أن مختبرات لقاح "موديرنا" المضاد لكوفيد 19 أعلنت قبل أيام، حسب اختباراتها الأولية، أن لقاحها يضمن المناعة لمدة 90 يوما. وتعتقد هذه المختبرات أنها قد تستمر لفترة أطول تصل إلى عام، لكنها لن تحسم في الأمر قبل التأكد التام من ذلك بالمزيد من لتجارب العملية المستمرة.

 

المصدر: صحيفة "Daily Record" البريطانية/ القناة التلفزيونية "Sky News" البريطانية/صحيفة "New York Post" الأمريكية
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