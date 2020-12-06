صحة

هل تحبّون أكل الكثير من الخبز؟ إليكم أضراره

Lebanon 24
06-12-2020 | 09:00
A-
A+
Doc-P-772321-637428067903920931.jpg
Doc-P-772321-637428067903920931.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشف تقرير علمي نشرته صحيفة Daily Mail أنه يمكن بعض الأعراض مثل نوبات الدوار وارتباك الحركة وفقدان التوازن والسقوط غير المبرر أن ترتبط بالإفراط في تناول الخبز الذي يسبب تراكم الغلوتين في الجسم.

 

وحذر الخبراء من أن من الضروري عدم المبالغة في تناول الخبز، لافتين إلى أن الغلوتين لا يتوافر في الخبز فقط، بل في مواد غذائية أخرى منها المعكرونة وحبوب الفطور أيضاً. وأشاروا إلى أن هذه الحالة تُسمى "إرهاق البروتين"، وهو يعني حدوث اضطراب في جهاز مناعة الجسم ومهاجمته للدماغ.

 

كذلك رأى الخبراء أن المرضى في بعض الحالات الشديدة قد يعانون من أعراض تشبه تلك التي تترافق مع السكتة الدماغية، مثل الصعوبة في التحدّث والمشي وحتى الشلل. ولهذا دعوا إلى الحرص على رصد هذه المشكلة في وقت مبكر من أجل البدء بالعلاج من طريق التخلّي عن المأكولات التي تحتوي على الغلوتين منعاً لحدوث تلف في الدماغ.

 

يُشار إلى أن أطباء أعصاب في مستشفى "شيفيلد" البريطاني كانوا قد توصّلوا إلى اختبار دم بسيط يمكن أن يقدّم تشخيصاً للحالة في دقائق قليلة. ويُذكر أنه يمكن وقف الأعراض بعد اعتماد نظام غذائي صحي لا يحتوي على الغلوتين.

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:00 | 2020-12-06
08:00 | 2020-12-06
06:00 | 2020-12-06
22:00 | 2020-12-05
18:00 | 2020-12-05
15:00 | 2020-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website