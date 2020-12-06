الفيتامين K2 يحميكم من هذه الأمراض الخطِرة.. وهذه مصادره

كثيرون لا يهتمون بتزويد أجسامهم بالفيتامين K2، رغم أنه من العناصر الأساسية الضرورية التي يحتاج إليها الجسم للتمتع بصحة جيدة وسليمة.

ومن فوائد هذا الفيتامين أنه يمكنه حماية صحة القلب حيث يساهم في منع تراكم ترسّبات الكالسيوم على جدران الأوعية الدموية مع خفض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية. كذلك يمكن الاستعانة به لتقوية العظام، وخصوصاً لدى النساء اللواتي بلغن سنّ انقطاع الطمث. وهو يعود أيضاً بفائدة كبيرة على من يعانون مشكلة ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم مع ما يرافقه من شعور بالقلق والاكتئاب حيث يساعد على خفضه.

وبفعل خصائصه المضادة للأكسدة، يحد هذا الفيتامين أيضاً من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. ومن أجل الحصول عليه، يجب تناول بعض أنواع الطعام ومن أبرزها صفار البيض الذي يحتوي على نسبة مرتفعة منه، والزبدة والجبنة، فضلاً عن الدجاج غير منزوع الجلد. لكن من الضروري تناول هذه الأطعمة باعتدال شديد. كما قد يُمكن لهذه الغاية الاعتماد على المتمّمات الغذائية.