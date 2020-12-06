صحة

الفيتامين K2 يحميكم من هذه الأمراض الخطِرة.. وهذه مصادره

Lebanon 24
06-12-2020 | 15:00
A-
A+
Doc-P-772329-637428078610468198.jpg
Doc-P-772329-637428078610468198.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كثيرون لا يهتمون بتزويد أجسامهم بالفيتامين K2، رغم أنه من العناصر الأساسية الضرورية التي يحتاج إليها الجسم للتمتع بصحة جيدة وسليمة.

 

ومن فوائد هذا الفيتامين أنه يمكنه حماية صحة القلب حيث يساهم في منع تراكم ترسّبات الكالسيوم على جدران الأوعية الدموية مع خفض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية. كذلك يمكن الاستعانة به لتقوية العظام، وخصوصاً لدى النساء اللواتي بلغن سنّ انقطاع الطمث. وهو يعود أيضاً بفائدة كبيرة على من يعانون مشكلة ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم مع ما يرافقه من شعور بالقلق والاكتئاب حيث يساعد على خفضه.

 

وبفعل خصائصه المضادة للأكسدة، يحد هذا الفيتامين أيضاً من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. ومن أجل الحصول عليه، يجب تناول بعض أنواع الطعام ومن أبرزها صفار البيض الذي يحتوي على نسبة مرتفعة منه، والزبدة والجبنة، فضلاً عن الدجاج غير منزوع الجلد. لكن من الضروري تناول هذه الأطعمة باعتدال شديد. كما قد يُمكن لهذه الغاية الاعتماد على المتمّمات الغذائية.

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
21:00 | 2020-12-06
18:00 | 2020-12-06
12:00 | 2020-12-06
09:00 | 2020-12-06
08:00 | 2020-12-06
06:00 | 2020-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website