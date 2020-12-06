صحة

سيناريو كورونا القاتم في الأشهر المقبلة...

Lebanon 24
06-12-2020 | 08:00
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أعلن معهد القياسات الصحية والتقييم أن نحو 538 ألف شخص سيفقدون حياتهم في الولايات المتحدة بحلول الأول من نيسان بسبب فيروس كورونا، وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

وأكد المعهد أن وفي حال عدم تشديد الإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات، من الممكن أن يصل إجمالي عدد الوفيات في أميركا بحلول نيسان نحو 770 ألف حالة، مشيرا إلى أن الحسابات تظهر أن ذروة الوفيات ستكون في منتصف كانون الثاني حيث من الممكن أن يصل عدد الوفيات اليومية الى نحو 3000 حالة، مقارنة بـ2500 يوميا الآن. 

وأضاف أن تطعيمات اللقاح من المتوقع أن تنقذ 9000 شخص فقط بحلول نيسان، وقد يصل العدد إلى نحو 14 ألفا، إذا تم توسيع نطاق اللقاح السريع ليستهدف الأفراد الأكثر عرضة لخطر الوفاة.

وأشار المعهد إلى أنه إذا شددت الولايات الأميركية الإجراءات، وبلغ عدد الأشخاص الذين يرتدون الكمامات 95 % فعنه يمكن إنقاذ 66 ألف شخص، موضحا أن من يلتزمون بارتداء الكمامات حاليا عند الخروج من المنزل يمثلون 71 % فقط.

ويتوقع المعهد أنه بحلول نهاية العام، سيحتل مرض كوفيد-19 المرتبة الثانية بعد أمراض القلب كأسباب رئيسية للوفاة.

من جانبه، توقع الدكتور جوناثان راينر من كلية الطب بجامعة جورج واشنطن أن يتضاعف معدل الوفيات في أقل من أسبوعين ليصل إلى متوسط 4000 حالة في اليوم.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز "إل سنترو" الطبي في كاليفورنيا، أدولف إدوارد، إنهم تجاوزا نقطة الانهيار، لكن الموظفون "محطمون".

وأضاف: "نحن في حالة حرب ضد كوفيد"، مشيرا إلى أنه لا يعرف متى من الممكن أن يتوقف الوباء، ولا يدرك أيضا المدة التي تجعل فريقه في المستشفى يصمد أمام زيادة عدد الحالات.
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