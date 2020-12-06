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صحة
تجلس لفترات طويلة؟ 6 مخاطر صحية "مزعجة للغاية"
Lebanon 24
06-12-2020
|
21:00
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يحذر خبراء الصحة دائما من مخاطر الجلوس لفترات طويلة، خصوصا أن أبحاثا سابقة وجدت أن نسبة كبيرة من البشر تقضي 6 ساعات على الأقل يوميا في وضعية الجلوس.
وقال موقع "ويب طب" إن الجلوس لفترات طويلة طوال اليوم قد يتسبب في أضرار صحية كبيرة، قد تصل إلى حد الموت المبكر.
وفيما يلي بعض مخاطر الجلوس لفترات طويلة:
1- ضعف في القدمين وعضلات الأرداف: ما لا يتم استخدامه يتعطل ويضعف بسرعة. هذه قاعدة تنطبق أيضا على عضلات النصف السفلي من الجسم، وحين تصاب عضلات القدمين بضعف، فإن هذا يقلل من قدرة الجسم على التوازن ويزيد من فرص الإصابة بجروح وكدمات.
2- زيادة الوزن: تساعد الحركة المستمرة على تحفيز إطلاق الجسم لجزيئات تساعد على حرق الدهون والسكريات. لذا فإن الجلوس طوال اليوم يقلل من فرص تحفيزها، مما يؤدي إلى اكتساب الوزن في عدد من المناطق غير النشيطة.
3- إلحاق الضرر بالظهر: اتخاذ وضعية جلوس خاطئة قد يؤذي الظهر ويتسبب في وضع ضغط زائد على الفقرات في العمود الفقري، مما قد يؤدي إلى تلف مبكر فيها ينتج عنه ألم مزمن في الظهر.
4- الأرق والاكتئاب: وجدت دراسات أن فرص الإصابة بالاكتئاب والأرق تزداد لدى الأشخاص الذين يميلون للجلوس فترات طويلة يوميا.
5- أمراض القلب: من الممكن أن يتسبب الجلوس المطول بإلحاق الضرر بالقلب. ووجدت إحدى الدراسات أن الرجال الذين يمضون أكثر من 23 ساعة أسبوعيا في مشاهدة التلفاز كانت فرص إصابتهم بأمراض القلب أكبر بنسبة 64 في المئة.
6- تصلب الكتفين والعنق: كما هو الحال مع عضلات الأقدام والأرداف، فإن الجلوس المطول قد يتسبب بتصلب عضلات الرقبة والكتفين.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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