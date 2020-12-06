صحة

أربعة عوامل تطيل عمرك

Lebanon 24
06-12-2020 | 22:00
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أشارت مجلة Express البريطانية بناء على نتائج دراسات أجراها العلماء الأمريكيون إلى أربعة عوامل تطيل عمر الإنسان.

ونصحت المجلة في المقام الأول بالتمسك بالنظام الغذائي المتوسطي الغني بالفواكه والخضراوات والقمح الكامل، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والمتلازمة الأيضية والاكتئاب.

أما العامل الثاني فيتمثل في ضرورة التقليل من مستويات التوتر والتوجه إلى البحث عن جوانب إيجابية في أحداث الحياة، وهو عامل يطيل حياة الإنسان بنسبة 18% تقريبا.

ويتمثل العامل الثالث في التخلي عن أي إفراط في تناول المشروبات الكحولية، الأمر الذي يقلل خطر الموت المبكر بنسبة 17-18% تقريبا.

وأخيرا، ينصح الخبراء ترك العادة المضرة الأخرى وهي التدخين الذي يقلص عمر الإنسان بما لا يقل عن 10 سنوات.

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