21
o
بيروت
23
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
17
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
فحص بول يثبت نجاحاً كبيراً في كشف سرطان المثانة
Lebanon 24
07-12-2020
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
طوّر باحثون بريطانيون فحص بول رائد قادر على كشف سرطان المثانة بدقة فائقة تصل إلى 100%.
ويمكن أن تحل الخزعة السائلة الرائدة محل اختبار مقياس العمق المستخدم حالياً من قبل الأطباء العامين، كأول فحص للكشف عن سرطان المثانة الذي يهدد حياة الكثيرين.
وتقوم اختبارات مقياس العمق بفحص البول بحثاً عن آثار للدم، والتي يمكن أن تكون علامة على الإصابة بسرطان المثانة، وتتم إحالة المرضى الذين لديهم نتيجة إيجابية إلى سلسلة من الإجراءات للحصول على تشخيص نهائي.
ونظراً لمعدل الدقة المرتفع لفحص البول الجديد URO17 فهو قادر على أن يستبعد الإصابة بالسرطان أو يكشف عنه في المرحلة الأولى، مما يعني أن الفحوصات الأخرى غير ضرورية.
ويعتقد أخصائي المسالك البولية الدكتور نيكيل فاسديف أن الاختبار الجديد "يمكن أن يغير عملية تشخيص سرطان المثانة بأكملها". وأضاف " إذا كانت نتائج دراستنا صحيحة، فإن هذا الاختبار دقيق بشكل لا يصدق، ويمكن أن يساعد الناس على تجنب ضغوط رحلات المستشفى بسبب سرطان المثانة الذي لا يعانون منه".
واختبرت التجربة الأولى التي تدرس فعالية فحص URO17 في أوروبا 71 مريضاً في مستشفى ليستر في ستيفنيج، هيرتفوردشاير الذين يشتبه في إصابتهم بسرطان المثانة، ووجد الاختبار أن 44 منهم مصابون بالفعل بالمرض، في حين ثبت أن البقية لا يعانون منه ولا يحتاجون إلى المزيد من الاختبارات.
وتمت الموافقة على الاختبار بالفعل للاستخدام في المستشفيات البريطانية، ويقول الدكتور فاسديف إنه يأمل أن يبدأ استخدامه في بشكل فعلي بحلول شباط القدام.
تابع
الأكثر قراءة
بعد شباط ليس كما قبله بنوك لبنانية ستختفي من السوق..ماذا سيحّل بأموال مودعيها؟
Lebanon 24
بعد شباط ليس كما قبله بنوك لبنانية ستختفي من السوق..ماذا سيحّل بأموال مودعيها؟
12:00 | 2020-12-06
06/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار وهلع.. هذا ما حصل في مطار بيروت!
Lebanon 24
إطلاق نار وهلع.. هذا ما حصل في مطار بيروت!
14:31 | 2020-12-06
06/12/2020 02:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد صادم.. رجل عارٍ يتجوّل في مستيتا جبيل! (صورة)
Lebanon 24
مشهد صادم.. رجل عارٍ يتجوّل في مستيتا جبيل! (صورة)
19:35 | 2020-12-06
06/12/2020 07:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
اختبار شخصية: طريقة جلوسك تكشف الكثير عنكِ!
Lebanon 24
اختبار شخصية: طريقة جلوسك تكشف الكثير عنكِ!
12:00 | 2020-12-06
06/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كاي" تجمع مايا دياب بطليقها عباس ناصر من جديد (فيديو)
Lebanon 24
"كاي" تجمع مايا دياب بطليقها عباس ناصر من جديد (فيديو)
14:45 | 2020-12-06
06/12/2020 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:00 | 2020-12-07
كيف تغير موعد نومك؟ نصائح بسيطة تحقق "حلم كثيرين"
22:00 | 2020-12-06
أربعة عوامل تطيل عمرك
21:00 | 2020-12-06
تجلس لفترات طويلة؟ 6 مخاطر صحية "مزعجة للغاية"
18:00 | 2020-12-06
7 أطعمة على مرضى السكري الاهتمام بها
15:00 | 2020-12-06
الفيتامين K2 يحميكم من هذه الأمراض الخطِرة.. وهذه مصادره
12:00 | 2020-12-06
هل يحتاج المتعافون من كورونا إلى اللقاح؟
فيديو
مليونا ونصف المليون دولار كلفتها: تعرفوا إلى "الوحش".. سيارة الرئيس الأميركي الأكثر أمانا بالعالم (فيديو)
Lebanon 24
مليونا ونصف المليون دولار كلفتها: تعرفوا إلى "الوحش".. سيارة الرئيس الأميركي الأكثر أمانا بالعالم (فيديو)
17:00 | 2020-12-06
07/12/2020 10:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يحسم ديربي تورينو في الوقت القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يحسم ديربي تورينو في الوقت القاتل! (فيديو)
15:00 | 2020-12-06
07/12/2020 10:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يخرج عن صمته بشأن سفره للسعودية ولقاء الأمير محمد بن سلمان سرا (فيديو)
Lebanon 24
نتنياهو يخرج عن صمته بشأن سفره للسعودية ولقاء الأمير محمد بن سلمان سرا (فيديو)
11:30 | 2020-12-06
07/12/2020 10:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact