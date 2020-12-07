صحة

دراسة تحذر.. هذه الأطعمة تزيد مشكلة قصور القلب تفاقماً وقد تسبب الوفاة

Lebanon 24
07-12-2020 | 15:00
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ان قصور أو فشل القلب من أبرز الأسباب التي يمكن أن تسبب الوفاة بين ملايين الأشخاص حول العالم. وفي هذا السياق توصل باحثون من جامعة كنتاكي في الولايات المتحدة الأميركية إلى أن هذا يمكن أن يرتبط بتناول بعض أنواع الطعام.

 

ووجد الخبراء أن اعتماد نظام غذائي يحتوي على الكثير من اللحوم الحمراء والحبوب المصنعة أو المكررة ومنتجات الألبان يمكن أن يزيد من خطر حدوث الالتهاب.

 

واشاروا إلى أن استهلاكها يساهم في تدهور حالة الأشخاص الذين يعانون من قصور في القلب مع التذكير بأن هذا يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

 

وتم بلوغ هذه النتيجة بعد إجراء اختبارات على 213 شخصاً يعانون من مشكلة قصور القلب مع مراقبة نظامهم الغذائي لمدة 4 أيام متواصلة.

 

ولهذا نصح الباحثون بالحد من تناول المأكولات التي تحتوي على الكربوهيدرات المركبة والمقلية وعلى الصودا الصناعية. كما نبهوا إلى خطورة الإكثار من تناول اللحوم الحمراء والسمن النباتي. ودعوا إلى استبدالها بأخرى مثل الطماطم وزيت الزيتون والمكسرات النيئة والفواكه وخصوصاً الفراولة والتوت والبرتقال إضافة إلى الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والتونة والسردين.

المصدر: لها
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