متى تكون البطاطا خطيرة؟

تحدث مستخدم لبرنامج We Chat messenger عن المواد الخطرة الموجودة في البطاطا والتي يمكن أن تضر بالجسم.

على سبيل المثال، تعتبر القلويدات التي تتراكم أثناء إنبات الدرنات شديدة الخطورة على النساء الحوامل، حيث يمكن أن تثير مشاكل في نمو الجنين داخل الرحم.

كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم توخي الحذر مع البطاطا. بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل في الكلى، فإن الاستهلاك المفرط لهذه الخضار يعد أيضًا أمرًا خطيرًا بسبب محتوى البوتاسيوم الذي يضغط على هذا العضو (الكلية).

بالإضافة إلى ذلك، أوصى مؤلف المنشور بعدم تناول البطاطا ذات البقع الخضراء على القشرة.

السبب هو ارتفاع نسبة مادة السولانين. تراكم هذه المادة في جسم الإنسان له تأثير سلبي على الصحة.

وينصح المؤلف بطهي البطاطا بشكل جيد لمنع دخول المواد الضارة إلى الجسم.