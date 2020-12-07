كيف يؤثر الملح على مرضى ارتفاع ضغط الدم والوزن الزائد؟

نبّه علماء أميركيون مرضى ارتفاع ضغط الدم إلى تناول الأطعمة شديدة الملوحة لأن مثل هذا الطعام يثير العطش، ويمنع استهلاك هؤلاء الأشخاص لكميات كبيرة من الماء.

بالإضافة إلى ذلك، أنكرت مجموعة من الباحثين في مركز بوسطن الطبي Beth Israel Deaconess الرأي القائل بأن كميات كبيرة من الملح تساهم في إنقاص الوزن. وتم اختبار النظرية في الممارسة العملية في محاولة لتطوير توصيات غذائية للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

شملت التجربة العلمية 400 شخص، تناول بعضهم طعامًا تقليديًا، وتناول الباقون طعامًا صحيًا يحتوي على ثلاثة مستويات مختلفة من الملوحة.

وجد أن نقص الملح في الطعام يقلل العطش والضغط، كما أنه لا يؤثر على زيادة الوزن. لذلك، فإن استبعاد الملح عامل مهم في علاج ارتفاع ضغط الدم وطريقة غير مجدية تمامًا لفقدان الوزن الزائد.

ونُشر في مجلة Hypertension تساهم دراستنا بشكل كبير في النقاش العلمي وتسلط الضوء على أهمية خفض الصوديوم في الطعام كوسيلة لخفض ضغط الدم".

لذلك، يمكن لمرضى ارتفاع ضغط الدم تقليل كمية الملح في الطعام بأمان دون الخوف من زيادة الوزن. ووعد الباحثون بأن الخطوة التالية ستكون دراسة الخصائص الغذائية لمرضى السكري.