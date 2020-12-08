صحة

هذا موقف الصحة العالمية من "إلزامية" التطعيم ضد كورونا

Lebanon 24
08-12-2020 | 12:00
A-
A+
Doc-P-772973-637430106385407250.jpg
Doc-P-772973-637430106385407250.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت مديرة إدارة التطعيم واللقاحات والمستحضرات البيولوجية في منظمة الصحة العالمية، كيت أوبراين، أمس الاثنين، أن المنظمة لا تتوقع أن تُلزم الدول مواطنيها بالحصول على لقاحات مرض كوفيد-19 التي تم تطويرها.

 

وبحسب وكالة رويترز، قالت أوبراين في مؤتمر صحفي، "لا أعتقد أننا نتوقع أن تجعل أي دولة التطعيمات إلزامية".

 

وأضافت، "قد تكون هناك بعض الدول أو بعض الحالات في دول تتطلب فيها الظروف المهنية ذلك، أو توصي بشدة بالتطعيم".

 

وأشارت إلى أن المستشفيات قد تكون أحد الأمثلة.

 

ويستعد العالم لتدشين أكبر حملة تطعيم يشهدها التاريخ مع إعلان العديد من الدول حول العالم البدء في توزيع لقاحات كورونا المستجد " كوفيد19"، فيما يتوقع أن تشمل اللقاحات حتى منتصف العام المقبل أكثر من نصف سكان العالم.

 

وأعلنت الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإسبانيا وفرنسا والمغرب وإندونيسيا، عن بدء حملاتها لتطعيم سكانها، فيما حددت بريطانيا اليوم  "الثلاثاء"، موعدا للبدء بحملتها .

 

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن طرح لقاحات "كوفيد 19" سيسمح للعالم بالسيطرة التدريجية على المرض العام المقبل، حيث قال مايك رايان كبير خبراء الطوارئ بالمنظمة: "ستعود الحياة إلى طبيعتها ولكن سيتعين علينا الاستمرار في الحفاظ على النظافة الشخصية والتباعد الجسدي".

المصدر: وكالات
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
09:00 | 2020-12-08
23:00 | 2020-12-07
21:00 | 2020-12-07
18:00 | 2020-12-07
15:00 | 2020-12-07
12:00 | 2020-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website