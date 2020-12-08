تناول هذه الأطعمة يحد من الرغبة في أكل السكر

الجميع يشعرون في بعص الأحيان بالرغبة الشديدة في تناول المأكولات التي تحتوي على السكر وخصوصاً الحلويات. ومن المعروف أن هذا يلحق الضرر بالصحة مع مرور الوقت ويسبب زيادة الوزن. ولمنع هذا ينصح بالتعرف على أنواع الأطعمة التي تساعد على كبح تلك الرغبة.

وأشارت دراسات حديثة إلى أن تناول السكر يسبب ارتفاع مستوى الأنسولين ما يؤدي إلى إطلاق الدوبامين وهو الناقل العصبي الذي يعمل على التحكم بمراكز المتعة في الدماغ.

ومن أجل رفع مستويات الدوبامين والسيطرة على تلك المراكز من دون أكل السكر يمكن الاعتماد على بعض أنواع الطعام الصحية. ومنها البيض وخصوصاً الصفار الذي يساعد على الشعور بالشبع لأطول مدة ممكنة. لكن ينصح بتناوله بكميات معتدلة.

كذلك يمكن تناول الجبنة التي تحتوي على البروتينات والكالسيوم والمعادن والأحماض الدهنية والتي يساهم استهلاكها في إبطاء عملية امتصاص الجسم للسكر.

ومن المهم في هذه الحالة أيضاً تناول بذور السمسم التي تحتوي على مادة الفايتوستيرول وهي تعمل كمضادات طبيعية تساعد على خفض مستوى الكولسترول في الدم. ولهذا يمكن أيضاً اللجوء إليها من أجل الحد من خطر تصلب الشرايين.