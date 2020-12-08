تغيير بسيط في حياتك يبعد عنك 8 أمراض

ماذا لو بذلت قليلا من النشاط، فجنّبت نفسك الإصابة بـ8 أمراض على الأقل؟

حظرت مدينة الملك فهد الطبية في السعودية من "النمط الخامل" في الحياة، ذلك النمط الذي لا يمارس فيه الشخص أي نشاط، داعية إلى تغيير نمط الحياة لتجنب الإصابة بالعديد من الأمراض.