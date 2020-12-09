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صحة
خبير طبي يكشف السبب الأساسي لمشكلات الشرايين في الشتاء
Lebanon 24
09-12-2020
|
06:00
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سلط خبير طبي متخصص في جراحة الشرايين الضوء على المشكلات التي تصيب الشرايين في فصل الشتاء.
نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن الدكتور جوليان صفير، رئيس قسم جراحة الشرايين بكلية الطب في الجامعة اللبنانية، أن لفصل الشتاء مشكلات خاصة تصيب الشرايين، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة.
وأوضح صفير، اختصاصي جراحة الشرايين، أن السبب الأساسي للأمراض التي تصيب الشرايين في الشتاء هو النشاف.
وبين صفير أن غالبية المرضى الذين يعانون من النشاف تصيب شرايينهم انقباضات، الأمر الذي يتسبب في تراجع مقدار الدم الذي يتوجه للأطراف.
وأوضح صفير أن تراجع درجات الحرارة في فصل الشتاء يتسبب في تفاقم حجم هذه المشكلة.
وأشار إلى أن المصابين بهذه الحالة يكون شعورهم بالبرد أكثر من غيرهم طوال الوقت، وخاصة في مناطق الأطراف.
وقال إن محاولة البعض لتدفئة الأطراف من شدة البرد من دون جدوى قد يتسبب في إصابتهم بحروق.
ونصح صفير عند الشعور بأعراض النشاف باستشارة الطبيب المختص حتى يصف الدواء في التوقيت المناسب للمريض.
المصدر: سبوتنيك
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