لقاح "فايزر": وفاة شخصين من أصل 21 ألفًا حصلوا على اللقاح

أعلنت شركة "فايزر"، اليوم، الثلاثاء، أن شخصين حصلا على لقاح كورونا توفّيا من أصل 21621 ألفًا أجريت عليهم التجربة.

وكشفت الشركة عن معطياتها عشيّة مصادقة هيئة الغذاء والدواء الأميركيّة على ترخيص للقاح، خلال اليومين المقبلين.وبحسب تقرير "فايزر"، عانى أحد المتطوعين اللذين توفيا من أمراض مزمنة، منها تصلّب الشرايين، ومات بعد حصوله على وجبة اللقاح الأولى بثلاثة أيّام. أما المتطوّع الثاني أصابته سكتة قلبيّة بعد شهرين من الحصول على وجبة اللقاح الثانية.ومع ذلك، تعتقد الهيئة الأميركيّة أن اللقاح آمن بعد فحص معطيات قرابة 40 ألف متطوّع.وبدأت بريطانيا، اليوم، الثلاثاء، حملة تلقيح الأشخاص الأكثر ضعفًا ضد فيروس كورونا بفيروس "فايزر" بعدما رخصّته.والآلية الأميركية أبطأ من البريطانية، لا سيما وأنها تتضمن استشارات عامةـ فتعود الوكالة إلى مجلس استشاري خارجي للأخذ برأيه ولا تكتفي بالمجلس الاستشاري الداخلي.ومن المقرر عقد المجلس الاستشاري للقاح "فايزر" في 10 كانون الأوg، على أن تبت وكالة الأدوية الأميركية بعد ذلك.وتوقّع مسؤول أميركي أن يُطلق برنامج عمليّات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد الشهر الجاري.والمسؤول هو منصف السلاوي، المكلف هذه الجهود في الإدارة الأميركيّة.وقال السلاوي لشبكة "سي إن إن" إن "خطتنا تقضي بالتمكن من إرسال اللقاحات إلى مواقع التلقيح في غضون 24 ساعة من موعد موافقة" إدارة الغذاء والدواء الأميركية عليها. وأضاف "لذا أتوقع أن يتم ذلك في اليوم الثاني من الموافقة عليها، أي في 11 أو 12 كانون الأول/ديسمبر