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صحة
ليس كورونا بالضرورة.. إلى ماذا يشير انخفاض حرارة الجسم؟
Lebanon 24
09-12-2020
|
12:00
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أعلن الدكتور أندريه كوندراخين، أن انخفاض درجة حرارة الجسم، قد لا يكون ناتجا عن الإصابة بالفيروس التاجي المستجد، بل الإصابة بأمراض أخرى.
ويؤكد الدكتور كوندراخين في حديث لصحيفة "فيتشيرنايا موسكفا"، على أن مثل هذه الأعراض هي رد فعل غير نمطي في حالة "كوفيد-19". ووفقا له يمكن ملاحظة انخفاض درجة حرارة الجسم عند كبار السن والأطفال، موضحا، أن هذه الحالة الشاذة قد لا تكون بسبب عدوى الفيروس التاجي المستجد إطلاقا.
وقال الدكتور: "يلاحظ انخفاض درجة حرارة الجسم في حالة قصور عمل الغدة الدرقية والأورام الخبيثة وسرطان الجهاز العصبي المركزي وإصاباته وأمراض الكبد".
وأكد الطبيب، على أن الكبد مسؤول عن "تدفئة" الجسم، لذلك فإن انخفاض درجة حرارة الجسم غالبا ما يلاحظ عند الأشخاص المصابين بمرض تليف الكبد.
وبالإضافة إلى هذا، قد يكون انخفاض درجة حرارة الجسم خلقيا، ما يشير إلى استخدام أنواع معينة من الأدوية وتعاطي المخدرات.
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