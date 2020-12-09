دراسة: دروع الوجه لا تحمي من الإصابة بكورونا

كشفت دراسة جديدة أن درع الوجه لا يحمي من الإصابة بعدوى كورونا في حال عطس الشخص المصاب من مسافة قريبة دون أن يكون مرتديا لكمامة.وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة فوكوكا في اليابان، والتي نشرت في دورية " فيزياء السوائل" إضافة جديدة لمجموعة الأدلة على عدم جدوى استخدام دروع الوجه.واستخدم الباحثون المشاركون في الدراسة نماذج الحاسوب لتصوير انتشار القطرات التي أطلقها العاطس حول الدرع من مسافة متر تقريبا.وتكشف النماذج عن "حلقات دوامة" ينتجها العطس تحمل جزيئات معدية إلى درع الوجه في أقل من ثانية وتلتصق بحوافه البلاستيكية.