17
o
بيروت
20
o
طرابلس
12
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
14
o
بشري
15
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
ما هي العوامل التي تؤثر على طول الإنسان؟
Lebanon 24
10-12-2020
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يدرك كثيرون أن هرمون النمو الذي تفرزه الغدة النخامية، يلعب الدور الأساسي في تحديد طول الإنسان، لكن الدراسات توصلت إلى عوامل أخرى تساهم في رسم قامة البشر.
ووفقا لموقع "ميديكال نيوز توداي" العلمي، فهناك العديد من العوامل المتداخلة التي تؤثر على طول الإنسان أثناء مرحلة النمو المختلفة، وأهمها:
الجينات والوراثة
: يعتقد العلماء أن التركيب الجيني أو الحمض النووي مسؤول عن حوالي 80 بالمئة من طول الشخص، هذا يعني، على سبيل المثال، أن الأشخاص طوال القامة يميلون غالبا إلى إنجاب أطفال ببنية تشبههم.
التغذية
: عادة ما يكون الأشخاص الذين يعانون سوء التغذية أقصر قامة مقارنة مع غيرهم.
الهرمونات
: تؤثر مستويات الهرمونات على طول الإنسان، حيث من الممكن أن يسبب انخفاض مستويات هرمون النمو أو هرمونات الغدة الدرقية في تباطؤ النمو.
الأدوية
: قد تؤثر بعض أنواع الأدوية على النمو فتعمل على إبطائه، مثل الأدوية التي تستخدم في علاج الربو.
الأمراض المزمنة
: من الممكن أن تؤدي الإصابة بالأمراض المزمنة أيضا، مثل أمراض الكلي، إلى قصر طول الشخص.
الأمراض الوراثية
: تشكل الإصابات بالمشاكل الوراثية، مثل متلازمتي "داون" و"تيرنر"، عائقا أمام طول الأطفال.
المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة
هل يتراجع الدولار إلى 5 آلاف ليرة؟
Lebanon 24
هل يتراجع الدولار إلى 5 آلاف ليرة؟
11:30 | 2020-12-09
09/12/2020 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني قدير برسالة مؤثرة: "بكّرت يا صديق الطفولة" (صور)
Lebanon 24
فنان لبناني قدير برسالة مؤثرة: "بكّرت يا صديق الطفولة" (صور)
14:01 | 2020-12-09
09/12/2020 02:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري في بعبدا للقاء عون.. و"الملف الابيض" ثالثهما
Lebanon 24
الحريري في بعبدا للقاء عون.. و"الملف الابيض" ثالثهما
16:33 | 2020-12-09
09/12/2020 04:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء
08:12 | 2020-12-09
09/12/2020 08:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أمبير بـ500 ألف؟
Lebanon 24
5 أمبير بـ500 ألف؟
09:15 | 2020-12-09
09/12/2020 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
23:00 | 2020-12-09
دراسة: دروع الوجه لا تحمي من الإصابة بكورونا
21:00 | 2020-12-09
لقاحات كورونا تقسم سكان العالم.. فإلى أي فئة تنتمي؟
18:00 | 2020-12-09
لماذا يجب على مرضى السكري خصوصا أن يهتموا بكليتهم أثناء البرد؟
15:59 | 2020-12-09
هل يغيّر حقاً لقاح كورونا الحمض النووي للبشر؟.. إليكم كل الحقيقة
15:00 | 2020-12-09
ظهور أول آثار جانبية للقاح "فايزر" و"بيونتك" في بريطانيا
12:00 | 2020-12-09
ليس كورونا بالضرورة.. إلى ماذا يشير انخفاض حرارة الجسم؟
فيديو
كواليس التصوير تحولّت الى فيلم "أكشن".. هذا ما حصل بين الممثلين والمخرج الشهر (فيديو)
Lebanon 24
كواليس التصوير تحولّت الى فيلم "أكشن".. هذا ما حصل بين الممثلين والمخرج الشهر (فيديو)
15:00 | 2020-12-09
10/12/2020 07:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"Xiaomi" تتحضّر لإطلاق أحدث هواتفها.. هذا ما كشفته التسريبات! (فيديو)
Lebanon 24
"Xiaomi" تتحضّر لإطلاق أحدث هواتفها.. هذا ما كشفته التسريبات! (فيديو)
15:00 | 2020-12-09
10/12/2020 07:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتداءات إسرائيلية على أهالي الجولان المحتل.. وإصابة أكثر من 20 شخصاً!
Lebanon 24
اعتداءات إسرائيلية على أهالي الجولان المحتل.. وإصابة أكثر من 20 شخصاً!
14:00 | 2020-12-09
10/12/2020 07:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact