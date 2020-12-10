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صحة
لماذا يجب وضع الكمامة حتى بعد لقاح كورونا؟ خبيرة تجيب
Lebanon 24
10-12-2020
|
12:00
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يعتقد كثيرون أن التطعيم هو الضوء الأخضر للتخلص من الكمامة، لكن الخبراء يحثون على توخي الحذر والاستمرار في وضعها حتى بعد الحصول على لقاح ضد كورونا.
وتقول ميشال تال، المتخصصة في المناعة بجامعة ستانفورد، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز: "يعتقد كثيرون أنه بمجرد تلقيحهم، لن يضطروا إلى وضع الكمامة. وهذا اعتقاد خاطئ، لأنهم قد يكونون عاملاً في عدوى الآخرين".
وفي انتظار معرفة إذا لم يتسبب الذين حصلوا على اللقاح في نشر الفيروس، يجب وضع الكمامة حتى بعد التطعيم، لأنها فعالة في منع انتشار الجزيئات الفيروسية من المصابين إلى الآخرين، بمنع تسرب قطرات الجهاز التنفسي والتي يمكن أن تنقل الفيروس.
كما لاحظت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أخيراً أن الكمامات تحمي أصحابها أيضاً، وفق موقع "إم إس إن".
المصدر: وكالات
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