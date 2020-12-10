لهذا السبب تنمو الفراغات بين الأسنان

تعد الأسنان المنتظمة في الغالب، من أبرز مظاهر الأسنان الصحية، وبمجرد حدوث انحراف أو فراغات بينها، فإن هذا قد يعني وجود مشكلة ما يجب علاجها.وتقول الدكتورة مارتينا هودجسون، طبيبة الأسنان الرئيسية في The Dental Studio، إنه يمكن أن يكون هناك "أسباب عديدة" لظهور فراغات الأسنان، وأوضحت: "تشمل الأسباب أمراض اللثة وعوامل الأنسجة الرخوة والعمر وانتكاس تقويم الأسنان".-أمراض اللثة:تقول مارتينا إنه "عندما يُسمح للترسبات بالتراكم حول الأسنان المليئة بالبكتيريا، يكون لجسمك استجابة التهابية". ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث نزيف وتورم اللثة وفقدان دعامة العظام حول الأسنان.وإذا لم يتم العلاج، فقد يؤدي ذلك إلى "انحراف" الأسنان، والمباعدة بين الأسنان.والأسوأ من ذلك، أن أسنانك يمكن أن تصبح غير متماسكة أو ربما تتساقط.-عوامل الأنسجة الرخوة:مكان تواجد شفتيك ولسانك بالنسبة لأسنانك يمكن أن يؤدي إلى التباعد، حيث يعملان كقوة ثابتة على الأسنان، ما قد يؤدي إلى ما يعرف بحركية الأسنان المرتبطة بالعمر.وتشرح مارتينا: "كلما تقدمنا في السن، تميل أسناننا إلى الاندفاع إلى الأمام. لكن في بعض الأحيان يمكن أن يحدث العكس، خاصة إذا خلعت بعض الأسنان في مكان ما من الفم".-الانتكاس التقويمي:إذا كان لديك تقويم أسنان لسد الفجوات في أسنانك، فيمكن أن تظهر مرة أخرى إذا كنت لا ترتدي المثبتات.ويضيف الدكتور كايليش سولانكي، مستشار طب الأسنان في DentalPhobia، أن الفراغات بين أسنانك يمكن أن تظهر بسبب "نقص نظافة الفم، بما في ذلك التدخين".ومع تسبب الإغلاق الناتج عن جائحة كورونا، في تقليل زيارات عيادات الأسنان، أصبح هذا الوقت محفوفا بالمخاطر فيما يتعلق بصحة الأسنان وتطوير الفراغات بشكل خاص. ولذا، إذا لاحظت وجود فراغات جديدة بين أسنانك، فإن أول شيء عليك فعله هو حجز موعد لدى طبيب أسنانك، الذي يمكنه معرفة ما يحدث في فمك وتقديم العلاج المناسب.