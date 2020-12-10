هل يضر شرب الماء أثناء الأكل بالصحة؟ إليكم الإجابة

من الشائع القول إنه لا يمكن شرب الماء أثناء تناول الطعام. لكن يبدو أن هذا الاعتقاد غير صحيح تماماً. فقد كشفت دراسة أجريت أخيراً إلى أن هذا لا يرتب أي أضرار على المعدة. ووجد الباحثون أن شرب الماء خلال تناول الطعام يمكن أن يسرع عملية هضم دهون المأكولات الجافة.

لكنهم نصحوا في المقابل بعدم المبالغة في ذلك حيث من الضروري أن تتبلل قطع المأكولات أيضاً أثناء المضغ باللعاب الذي يحتوي على أنزيمات مفيدة جداً لعملية الهضم.

وأشارت الدراسة إلى أن شرب الماء أثناء الجلوس إلى المائدة يمكن أن يبطئ عملية الأكل وبالتالي أن يدفع إلى تناول كمية أقل من الطعام. كذلك وجدوا أنه يمكن شرب الشاي قبل مواعيد الوجبات.

ونبهوا إلى أن درجة حرارة الماء لا تؤثر على سرعة عملية الهضم أو على امتصاص الجسم للمغذيات. وذكروا في تقرير أن المعدة تعمل على تسخين أو تبريد المكونات بحسب الحاجة. ورغم هذا حذروا من شرب الماء المغلي.