سبب محتمل لمرض رئوي قاتل..

تمكنت دراسة جديدة من تسليط الضوء على السبب الغامض لمرض الرئة القاتل، وربما يفتح الآفاق أمام علاجات جديدة.

ويعرف التليف الرئوي مجهول السبب (IPF) بأنه مرض في الرئة يحدث عندما تتليف أنسجة الرئة وتندب.

ويشمل ذلك نمو النسيج الندبي بشكل غير طبيعي في الرئتين، ما يقلل بشكل تدريجي من القدرة على التنفس.

وحتى الآن، لم يكن السبب معروفا، ومع ذلك، وجدت دراسة بحثية جديدة واسعة النطاق، بقيادة جامعة إكستر، والتي نشرت في The Lancet Respiratory Medicine، أن التيلوميرات القصيرة، وهي مكون وقائي موجود في نهايات الحمض النووي، مرتبطة بأعلى خطر الإصابة بالتليف الرئوي مجهول السبب.

وعلاوة على ذلك، باستخدام نهج التحليل الجيني المعقد المسمى Mendelian randomisation، وجد الباحثون دليلا على أنه من المحتمل أن التيلوميرات القصيرة تسبب التليف الرئوي مجهول السبب، بدلا من أن المرض نفسه هو ما يسبب تقصير التيلومير.

وتعاون فريق البحث الذي يتخذ من إكستر مقرا له مع صندوق Royal Devon & Exeter Foundation Trust التابع لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، وجامعتي باث وليستر، بالإضافة إلى المرضى المتأثرين بالتليف الرئوي مجهول السبب.