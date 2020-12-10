270 مليون شخص نحو المجاعة.. تحذير من برنامج الأغذية العالمي

حذر برنامج الأغذية العالمي، اليوم، عند قبوله جائزة نوبل للسلام في احتفال أقيم عبر الإنترنت بسبب فيروس كورونا المستجد، من "جائحة جوع" ستكون أسوأ من كوفيد-19.

وقال المدير التنفيذي لببرنامج ديفيد بيزلي: "بسبب الحروب العديدة والتغير المناخي والاستخدام الواسع النطاق للجوع كسلاح سياسي وعسكري وجائحة عالمية تزيد من خطورة كل ذلك بشكل كبير، يتجه 270 مليون شخص نحو المجاعة".