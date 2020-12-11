صحة

ما خطورة ارتفاع مستوى السكر في الجسم؟

Lebanon 24
11-12-2020 | 06:00
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كشفت الدكتورة تاتيانا بوتشاروفا، أخصائية أمراض الغدد الصماء، المشكلات الناتجة عن تناول كميات كبيرة من السكر بصورة دورية منتظمة.
 
وقالت، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إن زيادة مستوى السكر في الجسم، يسبب حتما غسيل الكالسيوم وفيتامينات مجموعة B من الجسم، ما يؤدي إلى الكآبة وسوء المزاج.  كما أنه يلحق الضرر بمينا الأسنان، ويجعل العظام هشة، ما يعني سهولة انكسارها.

وتقول الأخصائية: "يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر مع مرور الوقت إلى "ضعف" مستقبلات التذوق، ويجعل الشخص يتناول كميات أكبر من السكريات. وهذا بدوره يسرع في زيادة الوزن والسمنة، وارتفاع مستوى ضغط الدم ومشكلات في الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى هذا يزداد إفراز الأنسولين بصورة حادة، ما يهدد بالإصابة بمرض السكري".

وتضيف: "يمكن الحصول على الغلوكوز من الحبوب والفواكه والخضروات الطازجة، من دون تناول السكر".
المصدر: روسيا اليوم
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