صحة

هذه المنتجات مضرة للدماغ.. إحذروها

Lebanon 24
11-12-2020 | 09:00
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تشير الدكتورة ليزا موسكوني، الاستاذة المساعدة في قسم الأعصاب والأشعة بجامعة كورنيل الأميركية، إلى أن الدماغ قد يصاب بالضرر أكثر من بقية أعضاء الجسم بسبب التغذية غير الصحيحة.

ووفقا لها، تزيد المنتجات الغذائية المحتوية على دهون مشبعة ذات مصدر حيواني، خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية والمشكلات الإدراكية.

وتقول، "عندما نتناول الأطعمة الدسمة والحلويات ونعاني من أعراض مثل الخمول وضبابية في الدماغ والنعاس، فهذه أعراض تظهر في الدماغ وليس في المعدة".

وتضيف، مثل هذا النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى فقدان العناصر الوظيفية والتركيبية للدماغ وجعله أكثر عرضة للشيخوخة والخرف.

ومن أجل تجنب هذه التاثيرات السلبية، تنصح الدكتورة بتناول أطعمة غنية بمضادات الأكسدة وكذلك فيتامينات C وE ، وبيتا كاروتين، وأحماض أوميغا 3 الدهنية، وفيتامينات В المضادة للالتهابات.
المصدر: روسيا اليوم
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